später lesen Altrich Über den Schnee gedriftet: Fahrer verwüstet Sportplatz in Altrich Teilen

Twittern

Teilen



Einen erheblichen Schaden an der Rasenfläche des Sportplatzes in Altrich soll nach Polizeiangaben ein Autofahrer in der Nacht auf Samstag, 3. März, angerichtet haben. Christian Moeris