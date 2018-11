später lesen Blaulicht Fahrerflucht auf Bahnhofs-Parkplatz FOTO: Polizei Bitburg FOTO: Polizei Bitburg Teilen

() Auf dem Parkplatz am Bahnhof in Wengerohr ist der Fahrer eines Autos am Freitag zwischen 6.50 und 11 Uhr gegen den ordnungsgemäß abgestellten Wagen gefahren. Wie die Polizei mitteilt,, fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.