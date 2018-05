Fahrerflucht auf BBS-Parkplatz in Wittlich

Ein Unbekannter hat einen schwarzen Golf auf dem Parkplatz der BBS beschädigt und ist geflüchtet.

() Ein schwarzer VW Golf ist am Mittwoch, 30. Mai, zwischen 7.40 und 16.45 Uhr von einem Unbekannten auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule in Wittlich am vorderen Kotflügel und an der Fahrertür beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden.

