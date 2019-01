später lesen Blaulicht Angetrunkene Autofahrerin taucht auf Polizeiwache in Wittlich auf FOTO: picture alliance / dpa / Uli Deck FOTO: picture alliance / dpa / Uli Deck Teilen

Eine angetrunkene Autofahrerin ist in der Nacht auf Samstag auf der Polizeiwache in Wittlich aufgetaucht. Dort wollte sie ihren zuvor in Gewahrsam genommenen Mann abholen, der ebenfalls nicht unerheblich Alkohol getrunken hatte.

