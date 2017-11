Familien erhalten ein kostenloses Memory-Spiel

Bausendorf (red) Bausendorf verwandelt sich dank des Pfarrgemeinderates zum wiederholten Mal in einen begehbaren Adventskalender. Das 24. Fenster ist in der Pfarrkirche.

Jeden Abend kann unter der Überschrift "Nimm2" am geöffneten Fenster des jeweiligen Tages ein Memory-Pärchen abgeholt werden. So entsteht im Laufe des Advent ein kostenloses Familien-Memory-Spiel mit 24 Paaren. Beim letzten Fenster am 24. Dezember gibt es für alle eine Aufbewahrungsbox für das Memory. Die Familien-Advent-Kalender-Wanderung mit Bollerwagen, Glühwein und Kinderpunsch bei Fackelschein, Martinslaternen und Co. startet am Samstag, 16. Dezember, 17 Uhr, am Haus Beate Görgen, Heinzerather Straße 58, Olkenbach. Die Wanderung endet mit einem Imbiss in der Pfarrkirche. Bei schlechtem Wetter gibt's einen kleinen Impuls in der Kirche.