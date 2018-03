Feinschmecker: Honig mit allen Sinnen erleben

Kennt man sonst nur von Wein, geht aber auch mit Honig. Den goldenen Nektar mit allen Sinnen wahrnehmen und wie ein Feinschmecker genau beschreiben können: Darum geht es beim Lehrgang „Honigsensorik“ am Samstag, 3. Februar, auf dem Morgenfelderhof in Eckfeld.

Keine Frage: Honig ist nicht gleich Honig. Farbe, Konsistenz, Geschmack und Aroma können je nach Jahrgang, Standort und Erntetermin stark variieren. Zu Beginn führt Referentin Marianne Kehres in einem Vortrag in die Theorie der Honigsensorik ein. Danach lernen die Teilnehmer in einem praktischen Teil, verschiedene Honige selbst zu degustieren und zu beschreiben. Der Lehrgang dauert von 10 bis 13 Uhr.

Weitere Informationen und Anmeldung: Landfrauenverband Geschäftsstelle Wittlich, Telefon 06571/953100 oder per E-Mail an:

landfrauenverband@web.de