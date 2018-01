später lesen Verkehr Freie Fahrt durch die Feldstraße FOTO: Klaus Kimmling / klaus kimmling FOTO: Klaus Kimmling / klaus kimmling Teilen

(will) Die Feldstraße in Wittlich ist wieder für den Verkehr geöffnet. Seit dem späten Donnerstagnachmittag können Autos die Straße entlang der Lieser wieder nutzen, die eine neue Verkehrsführung erhalten hat. Wegen der Arbeiten am Projekt „Stadt am Fluss“ gesperrt war.