Ferienakademie bietet Kindern viel Spaß und Abwechslung

(red) An der Wittlicher Ferienakademie des Mehrgenerationenhauses des Kinderschutzbundes, die in den ersten drei Wochen der Sommerferien stattfand, nahmen 694 Kinder, Jugendliche und Erwachsene teil. Die 68 Workshops boten sportliche, künstlerische und kreative Angebote bis hin zu Forschungsprojekten aus dem wissenschaftlichen Bereich.

Auch ein Theaterbesuch auf der Genovevaburg in Mayen stand auf dem Programm. Weitere Höhepunkte waren die orientalische Woche, Besuche der Feuerwehr und des Demeterhofes. Dank finanzieller Unterstützung aus Wirtschaft und Politik, sowie einer großen Anzahl engagierter Ehrenamtler und Kooperationspartner konnten auch Familien in prekären Lebenslagen an der Ferienakademie teilnehmen. Wer Interesse hat einen Kurs anzubieten, kann sich unter Telefon 06571/2110 melden. Professionelle Pädagogen unterstützen die Ehrenamtler bei der Umsetzung ihrer Ideen. ⇥Foto: Privat