Feuerwehr rettet Betrunkenen mit Rauchgasvergiftung

Wegen seinen aufmerksamen Nachbarn und der schnellen Reaktion der Wittlicher Feuerwehr ist ein 30-jähriger Wittlicher am Neujahrsmorgen vermutlich mit dem Leben davongekommen. Die Nachbarn des Mannes hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie aus der Wohnung des Mannes in der Breslauer Straße den Signalton eines Rauchmelders hörten. Der Löschzug Stadt-Mitte rückte mit 25 Einsatzkräften aus. Da niemand die Wohnungstür öffnete, brachen die Feuerwehrleute die Wohnungstür des Mannes auf und fanden diesen „stark alkoholisiert auf einem Sofa liegend“, erklärt Martin Schmidt, stellvertretender Wehrleiter. Der Mann habe sich zuvor in der Küche eine Mahlzeit zubereiten wollen, habe dazu auf dem Herd Fett erhitzt und sei darüber wieder eingeschlafen. Die Wohnung sei derart verraucht gewesen, dass man die Hand nicht mehr vor Augen gesehen habe. Offene Flammen habe die Feuerwehr nicht feststellen können. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei der Mann zwar noch ansprechbar gewesen, habe aber eine Rauchgasvergiftung erlitten, weswegen er ins Krankenhaus eingeliefert worden sei.