Fetter Donnerstag in St. Bernhard

Die Frauengemeinschaft Wittlich lädt Frauen und interessierte Männer der Pfarreiengemeinschaft zur Fetten-Donnerstagsveranstaltung am Donnerstag, 8. Februar, ab 14.11 Uhr unter dem Motto: „Nimm mich mit Kapitän auf die Reise“ ins Jugendheim St. Bernhard ein. Neben Kaffee, Berliner und Schnittchen wird ein närrisches Programm geboten. Es besteht noch die Möglichkeit, Karten zum Preis von zehn Euro am 30. Januar, um 16.30 Uhr, am 31. Januar um 17.30 Uhr im St.-Markus- Haus im Vorverkauf und am 8. Februar, ab 13.30 Uhr an der Tageskasse zu erwerben.