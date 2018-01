später lesen Brand im Schrebergarten Feuerteufel treibt im Schrebergarten sein Unwesen FOTO: Klaus Kimmling FOTO: Klaus Kimmling Teilen

An spontane Selbstentzündung glaubt bei der Freiwilligen Feuerwehr Wittlich und der Polizei niemand: Die Einsatzkräfte wurden am Freitagnachmittag kurze Zeit nach dem erfolgreich abgeschlossenen Löscheinsatz in der Sternbergstraße (Seite 10) erneut alarmiert. Gegen 15.30 Uhr rückte der Löschzug Stadtmitte in die Schrebergartensiedlung zwischen der Lieser und dem Parkplatz am Rommelsbach aus. Dort stand dieselbe Laube, die bereits eine Woche zuvor, am Freitag, 12. Januar, in Flammen gestanden hatte, erneut in Brand.