Feuerwehrspielfest zum silbernen Jubiläum

Zum 25. Jubiläum veranstaltet die Jugendfeuerwehr Eckfeld einen Spieletag für die Bambini- und Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Der Spieletag ist Höhepunkt des jährlich stattfindenden Dorf- und Pfingstfestes am Pfingstwochenende. Die Spiele starten an Pfingstsamstag, 19. Mai rund um das Bürgerhaus um 14 Uhr und enden mit der Siegerehrung ab 17 Uhr. In den Spielen müssen die Kinder und Jugendlichen Geschicklichkeit, Kraft und Teamgeist beweisen. 120 Teilnehmer, davon alleine 45 aus den Bambinifeuerwehren sind angemeldet. Auch Meldungen kurz vor dem Start sind noch möglich. Der Sieger der Jugendfeuerwehren erhält neben Anerkennung den vom ehemaligen Wehrleiter der VG Manderscheid, Michael Weiler, gestifteten „Wehrleiterpokal“. Für die erstmals ausgetragenen Spiele der Bambinifeuerwehren hat Wehrleiter Stefan Christ einen Pokal gestiftet. In den Spielen müssen die Kinder und Jugendlichen Geschicklichkeit, Kraft und Teamgeist beweisen.