später lesen Kirche Filmabend mit Gespräch Teilen

Twittern

Teilen



(red) Ein Filmabend beginnt im Pfarrheim in Landscheid am Freitag, 16. November, um 19 Uhr. Nach einer kurzen Einführung wird ein Film gezeigt, der auf humorvoll-ernste Weise vom Leben auf dem holprigen Weg zur Gleichberechtigung und der späten Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz erzählt.