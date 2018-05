Fledermäuse stoppen Dachsanierung

() Die Balken des Dachstuhls der Wallfahrtskirche Klausen, die teilweise noch aus dem Mittelalter stammen, sind stark geschädigt, verzogen oder marode (der TV berichtete). Vor den umfangreichen Bauarbeiten wurde eine Schadenserhebung durchgeführt. Da das Dach vom Gewölbe bis zum Dachfirst eine Höhe von rund 17 Metern hat, mussten zunächst Stege in drei Etagen eingebaut werden. Erst danach konnte der mittlere und obere Teil des Dachs exakt begutachtet werden. Es wurden erhebliche Schäden in diesen Bereichen nachträglich festgestellt, da diese von der unteren Ebene aus nicht einsehbar waren. Die zunächst veranschlagten Kosten sind dadurch gestiegen. Die dringendsten Sanierungsarbeiten wurden während des Winterschlafs der im Dachstuhl lebenden Langohr-Fledermäuse erledigt werden. Da der Artenschutz der Tiere bei den Sanierungsarbeiten berücksichtigt wird, müssen nun nach Beendigung des Winterschlafs die Arbeiten pausieren.

