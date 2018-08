später lesen Soziales Fortbildung in der Hospizarbeit Teilen

Twittern

Teilen



Im Rahmen seines Jubiläumsjahres bieten der Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst und der Ökumenische Hospizdienst Wittlich am Mittwoch, 29. August, eine Fortbildung zum Thema „Gelingende Kommunikation in der Hospiz- und Palliativarbeit“ an.