Das France-Mobil zu Gast am Cusanus-Gymnasium

Das France-Mobil war mal wieder on Tour am Cusanus-Gymnasium. Die Lektorin Marion Kieber vom Deutsch-Französischen Jugendwerk verbrachte mit den Französischlernern der 6. und 7. Klassen einen unterhaltsamen und kurzweiligen Vormittag. Mit abwechslungsreichen Ideen wurden die Schüler mit der französischen Sprache und Kultur vertraut gemacht. Zum Einsatz kamen Spiele, aktuelle französische Musik, Zeitschriften, Filme – alles, was Spaß und neugierig machte.