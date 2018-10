Wittlich: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch in Wittlich von einem Auto angefahren. Die Frau wurde leicht verletzt.

() Eine Fußgängerin ist am zurückliegenden Mittwoch gegen 15 Uhr in der Wittlicher Friedrichstraße von einem silbernen VW Golf angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau leicht verletzt. Die Polizei sucht nun den Fahrer eines schwarzen Autos, das an der Unfallstelle anhielt, um erste Hilfe zu leisten. Er wird als Zeuge gesucht und wird gebeten, sich bei der Polizei in Wittlich melden.

Weitere Hinweise an die Polizei in Wittlich, Telefon 06571/9260 oder E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de