Die Zeit der weiten Umwege über Hupperath ist vorbei. Seit Samstag ist der Bergweiler Weg in Wittlich wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben. Seit Ende Februar war die Straße voll gesperrt. Der Grund waren Bauarbeiten in diesem Bereich am Stadtrand.