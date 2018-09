später lesen Schule Freiwilliges Soziales Jahr an der Realschule plus Teilen

(red) Die Clara-Viebig-Realschule plus sucht ab sofort einen FSJ’ler. Innerhalb des FSJ arbeiten die Freiwilligen ein Jahr an einer Ganztagsschule mit. Weitere Informationen erhalten Interessierte direkt im Internet bei der Clara-Viebig-Realschule plus (www.rsplus-wittlich.de) oder beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Rheinland-Pfalz/Saarland (www.paritaet-rheinland-pfalz-saarland.de).