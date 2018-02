später lesen Schule Fremdsprachenlebendig inszeniert Teilen

Am Fremdsprachenabend, gestaltet von ganz unterschiedlichen Klassen und Kursen des Cusanus-Gymnasiums Wittlich, war Schule erlebbar, wie sie sein muss: lebendig, engagiert, gemeinschaftlich, leidenschaftlich. Und: Wer noch eine letzte Unsicherheit hegte, ob Sprachen etwas bewegen können, wurde vom Gegenteil überzeugt! Kluge, zugleich witzige Inszenierungen führten durch das antike Rom in lateinischer Sprache, ergreifende multimediale Szenen in Englisch schafften eine berührende Begegnung mit Zitaten von Martin Luther King und unterstrichen diese mit kleinen Tanzskizzen, antike Sagen Homers, auferstanden aus dem Staub der Vergangenheit, wurden gegenwärtig in kurzweiligen und gekonnt gespielten Szenen. Sketche in französischer und lateinischer Sprache zeigten das sprachliche Können auch der jüngeren Schülerinnen und Schüler überzeugend. Natürlich waren das Vortragen französisch- und englischsprachiger Chansons und Songs aus den aktuellen Charts schwungvolle und einfach schöne Elemente des grandiosen Abends. Vielen Dank den Schülerinnen und Schülern der Schule, die diesen wunderbaren Abend mit ihrem schauspielerischen und gesanglichen Einsatz mitgestaltet haben und deren Eltern, die das mitgetragen haben. Vielen Dank auch den Fremdsprachenlehrerinnen und Fremdsprachenlehrern der Schule, die unterstützt und Impulse gegeben haben beim Umsetzen der begeisternden Darbietungen. Vielen Dank auch den Mitgliedern des Technikteams, ohne deren professionelle Arbeit ein solcher Abend einfach nicht gelingen kann. Danke auch den Schülerinnen und Schülern, die für das leiblichen Wohl gesorgt haben und deren Eltern, die das unterstützt haben. Danke auch den Schülerinnen und Schülern, die die wunderbaren englischsprachigen Gedichte geschrieben haben. Danke vor allem an Sabrina Kratzer und Dr. Christian Poncelet, stellvertretend für alle Fremdsprachenlehrerinnen und –lehrer der Schule, für die Gesamtorganisation! Es war toll und begeisternd. Wiederholung dringend erwünscht!