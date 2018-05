Landschaftsmentoren und Entspannungscoaches bieten für Sonntag, 6. Mai, und am Sonntag, 20. Mai, eine Führung auf dem Achtsamkeits-Pfad Kleine Kyll. Die Teilnehmer werden eingeladen, aufmerksam zu riechen, zu schmecken und zu genießen. Treffpunkt ist um 9.45 am Parkplatz Heidsmühle in Manderscheid, Mosenbergstraße 22. Kosten: fünf Euro pro Person, mit Kurkarte vier Euro. Anmeldung ist nicht erforderlich.