später lesen Karneval Neuer Vorstand bei den Wengerohrer Narren Teilen

Twittern

Teilen



Am 12.01.2018 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der KGW mit Neuwahlen im Jugend- und Bürgerhaus in Wengerohr statt. Seit dem Jahr 2000 war Joachim Platz der 1. Vorsitzende der KGW. Er führte die 1978 gegründete KGW damit so lange wie bisher kein anderer 1. Vorsitzender. "Ich habe meine geliebte Chaostruppe lange genug geführt. Vielen, vielen Dank an alle Aktiven und Inanktiven Mitglieder der KGW die mich so lange unterstützt haben" so Joachim Platz. Auch die 2. Vorsitzende der KGW, Anja Schüchel trat nicht mehr zur Wahl an. Weiterhin verlies das langjährige Vorstandsmitglied Michael Wagner den Vorstand. Der neue Vorstand der KGW setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Jörg Jochems, 2. Vorsitzender Bastian Schüchel, Kassierer Rolf Schüchel, Schriftführer Nina Kaspari, Vertreter der Theatergruppe Joachim Platz, Jugendwartin Celine Eller, Beisitzer: Tim Hessek, Susi Platz, Kerstin Trojan, Laura Wagner, Ralf Wagner, Martin Stroh, Kathrin Monzel, Anja Schüchel, Kassenprüfer Volkmar Hammen, Christiane Kaspar. Weiterhin wurden für langjährige Mitgliedschaft in der KGW geehrt: 11 Jahre Julia Browert, 22 Jahre Biggi Röder. Die KGW bedankt sich bei allen Aktiven, bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern und unseren geehrten Mitgliedern für die langjährige Unterstützung des Vereins.