Gartenlaube steht in Flammen

(cmo) Ein Feuer in einer Gartenlaube in der Schrebergartenanlage nahe dem Platz an der Lieser hat die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Freitagvormittag in Wittlich auf Trab gehalten. Große Rauchschwaden standen über der Schrebergartenanlage an der Lieser, als die Einsatzkräfte gegen 10.40 Uhr alarmiert wurden. Die Feuerwehrleute, die mit drei Einsatzfahrzeugen angerückt waren, löschten den Brand in Minuten und drangen mit Atemschutzmasken in die Laube ein, um nach Personen zu suchen. Doch zum Brandzeitpunkt befand sich keine Person in der Laube. Niemand wurde verletzt. Die Polizei sicherte Spuren, da der Brand eventuell von außen gelegt worden sein könnte.

