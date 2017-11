Bernkastel-Kues (red) Ende Februar kommen rund 120 Jugendliche aus 20 Ländern mit der Austauschorganisation AFS nach Deutschland. Für ein halbes oder ganzes Schuljahr möchten die 15- bis 18-Jährigen den Familienalltag in Deutschland miterleben und ihr Deutsch verbessern.

Wer ein Gastkind aufnehmen möchte, kann sich im Internet unter <%LINK auto="true" href="http://www.afs.de/gastfamilie" text="www.afs.de/gastfamilie" class="more"%> erkundigen oder direkt an die Organisation AFS wenden, unter der Telefonnummer 040/399222-90 oder per E-Mail an gastfamilie@afs.de