Gastronomie für den Schießstand in Landscheid

(red) Im Vereinshaus in Landscheid beginnt am heutigen Donnerstag um 18 Uhr eine Sitzung des Ortsgemeinderates. Neben anderen Themen wollen sich die Gremienmitglieder heute Abend mit einem möglichen Umbau des Schießsportzentrums Target World Landscheid befassen.

Die Firma Target World will dort die bestehende Bebauung, eine seit Jahren ungenutzte Tennishalle sowie ein leerstehendes Restaurant, abreißen. Auf der freiwerdenden Fläche sollen ein Restaurant, ein Jagd- und Waffengeschäft, Seminarräume für eine Jagdschule sowie Lodges zur Unterbringung von Seminarteilnehmern entstehen. Zudem will der Rat einen Bebauungsplanung zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in Landscheid aufstellen.