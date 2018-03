Ehrungen und Termine für geplante Gauveranstaltungen 2018 in diesem Jahr stehen im Mittelpunkt der ordentlichen Gauversammlung des Turngaus Mosel. Der Turngau Mosel ist der Fachverband Turnen in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell mit mehr als 70 Turn- und Sportvereinen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. Februar, ab 14.30 Uhr im Vereinshaus Kröv in der Raiffeisenstraße statt. Auch der Vorstand wird neu gewählt.