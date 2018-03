Gedenken für Opfer des Holocaust

Der Arbeitskreis „Jüdische Gemeinde Wittlich“, das Emil-Frank-Institut und das Kulturamt der Stadt laden zur Veranstaltung zum Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus ein. Aus organisatorischen Gründen findet sie bereits am 26. Januar statt. Beginn ist um 18 Uhr mit einem Gedenkgottesdienst in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul. Um 19 Uhr ist in der Synagoge die eigentliche Gedenkveranstaltung. Anlässlich des Karl-Marx-Jahres werden Referate zu (jüdisch-stämmigen) Marxisten aus Wittlich (Erich Glückauf) von Franz-Josef Schmit sowie der Südwesteifel (Peter Noah) von Ullrich Papschik gehalten. Beide wurden verfolgt und lebten und wirkten nach 1945 in der DDR.