Gedenkgottesdienst des Hospizdienstes in Wittlich

Alle Angehörigen, die um einen lieben verstorbenen Menschen trauern, der von dem Ökumenischen Hospizdienst Wittlich begleitet wurde, und alle Gäste des Lebenscafés und auch des Abendtreffs für Trauernde im Dekanat Wittlich, die um ihren Verstorbenen trauern, sind eingeladen zu einem ökumenischen Gedenkgottesdienst am Montag, 14. Mai, 19 Uhr in die Christuskirche in Wittlich. Der Gottesdienst hat das Thema: „Aus Liebe weiterleben“.