Geglückte Rückkehr

Die Dicke Trespe (Bromus grossus)

Die Dicke Trespe ist ursprünglich in Mitteleuropa beheimatet. In Deutschland wurden Vorkommen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz nachgewiesen, in letzterem nur an zwei Standorten: in Ulmet im Pfälzer Wald und in der Wittlicher Senke. Die Dicke Trespe ist ein einjähriges, horstig wachsendes Süßgras mit einer lockeren, bis zu 20 Zentimeter langen Rispe und fünf bis zehn Millimetern breiten Blättern. Die Halme werden zwischen 60 und 130 Zentimeter hoch. Sie ist als typisches Acker­wildkraut auf die Ackerbewirtschaftung angewiesen und nur in der Nähe von Getreideäckern oder auf grasigen Feldwegen und Wiesen zu finden. Sie stellt keine speziellen Anforderungen an Standort, Boden oder Klima. Die Bewirtschaftungsform von Wintergetreiden wie Winterweizen, Dinkel und Raps passt am besten zu der Dicken Trespe, die zu den schutzwürdigen Gefäßpflanzen Deutschlands zählt. (red)