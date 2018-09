Geistliche Chor- und Orgelmusik in der Abtei

Chöre aus der Region 4 im Chorverband Rheinland-Pfalz sind am Sonntag, 23. September, 15 Uhr, zu Gast in der Klosterkirche Himmerod.

Mit von der Partie sind das Männerensemble St. Martin Mosel unter der Leitung von Johannes Klar und der Pop- und Soulchor unter Leitung von Josef Thiesen. An der Orgel spielt Prof. Karl Ludwig Kreutz unter anderem Orgelwerke von Dupre und Improvisationen.

Zu der Region 4 gehören die Kreischorverbände Trier-Stadt, Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Daun und Bitburg-Prüm an. Bei diesem Konzert wird geistliche Chormusik aus den verschiedensten Stilepochen sowie auch verschiedenen Chorgattungen präsentiert.

Karl Ludwig Kreutz ist Dekanats-

kantor in Konz und unterrichtet darüber hinaus an den Musikhochschulen in Freiburg und Saarbrücken Orgelimprovisation sowie Orgelliteraturspiel.

Der Eintritt für das Konzert ist frei - Türkollekte.