Gelungenes Zusammenspiel zweier Ensembles

300 Besucher sind in Zeltingen-Rachtig musikalisch in die Zeit der Ufa-Tonfilme entführt worden.

Zeltingen-Rachtig (red) Die Casino-Gesellschaft Traben-Trarbach hat zu einem besonderen Abend ins Kelterhaus Schorlemer nach Zeltingen-Rachtig eingeladen. Eine musikalische Revue des Casino-Salon-Orchesters Traben-Trarbach (CSO) mit dem Vocalensemble La Voce lockte mehr als 300 Musikbegeisterte in den ausverkauften Konzertsaal. Der Vorsitzende der Casino-Gesellschaft, Roman Weißkopf, begrüßte die Gäste und stimmte sie auf eine musikalische Zeitreise in die Zeit der Ufa-Tonfilme und der Comedian Harmonists ein.

Musikalisch eröffnete das Salonorchester mit dem Lied "Wir machen Musik", vorgetragen von Stephanie Zang, die bei beiden Ensembles zur festen Besetzung gehört. Es folgte das Lied "Wenn ich vergnügt bin, muss ich singen" im mehrstimmigen Vocalsatz, präsentiert von La Voce unter der Leitung von Ingrid Wagner. Im Anschluss zeigte das Salonorchester sein breitgefächertes Repertoire mit Walzern, Tangos und Foxtrott, wobei es stets von einzelnen Sängern des Ensembles La Voce beim Refraingesang unterstützt wurde: So besang etwa Hans-Peter Weinand das "Ewig rauschende Meer", Jennifer Stoffel wusste vom "Schönen Gigolo" zu berichten und Bernd Föhr von dem nur allzu rasch verwelkten "Roten Mohn". Und manch einer im Publikum sang gar textsicher selber mit, als Gerd Elsen mit Josef Thiesen am Klavier "Heimat deine Sterne" anstimmte. Nach einer kurzen Pause erfreute erneut La Voce mit dem Comedian-Harmonists-Klassiker "Irgendwo auf der Welt" die Gäste, die sich in der Pause bei einem kleinen Imbiss stärken konnten. Auch der weitere Abend präsentierte sich als eine gelungene Symbiose zweier Ensembles und endete mit mehreren Zu gaben und Standing Ovations der begeisterten Zuschauer. Orchestergründer Jürgen Kullmann und die Gesangsensemble-Leiterin Ingrid Wagner zeigten sich erfreut über den großen Erfolg und schlossen eine Wiederholung des Abends nicht aus.

Durchs Programm führte Ewald Hannesen von der Casino-Gesellschaft.

Extra: TRADITIONELLE HERRENWEINPROBE



Die Casino-Gesellschaft zu Trarbach lädt ein zu ihrer jährlichen, traditionellen Herrenweinprobe, die am Samstag, 9. Dezember, ab 18 Uhr Bürgersaal Traben in der Stadt Traben-Trarbach stattfindet. Willkommen sind den Veranstaltern alle Mitglieder, Freunde des Casinos und Freunde guter Tropfen.