Gemeindefest in Manderscheid

Die Evangelische Kirchengemeinde Wittlich lädt für Sonntag, 27. Mai, zu einem Gemeindefest rund um die Trinitatiskirche in Manderscheid ein. Begonnen wird um 11 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend gibt es ein Mittagessen im Pfarrgarten. Ein buntes Programm führt in den Nachmittag hinein. Die Kirchengemeinde Wittlich mit ihren fast 5000 Mitgliedern umfasst die Stadt Wittlich, umliegende Ortschaften und große Teile des Altkreises Wittlich, insbesondere das Alftal und den Raum Manderscheid. Neben der Christuskirche in Wittlich werden auch in der Trinitatiskirche in Manderscheid Gottesdienste gefeiert.