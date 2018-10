später lesen Kommunales Gemeinderat führt neues Mitglied ein Teilen

Im Mehrzweckbereich der Oestelbachhalle in Osann-Monzel tagt am Mittwoch, 31. Oktober, um 18 Uhr der Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Einführung eines neuen Ratsmitglieds und Ergänzungswahlen, die Erstellung eines Starkregenvorsorgekonzepts und Informationen zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses durch die Verbandsgemeinde Wittlich-Land.