Gemeinderatssitzungen in Wittlich-Land

Mehrere Gemeinderäte der Verbandsgemeinde Wittlich-Land treten in dieser Woche zu öffentlichen und nicht-öffentlichen Sitzungen zusammen. Von Dienstag, 20. Februar, bis Donnerstag, 22. Februar, wird in der gesamten VG über Haushaltspläne, Dorfwettbewerbe und vieles mehr beraten. Der TV bietet einen Überblick:

Am heutigen Dienstag, 20. Februar, trifft sich der Gemeinderat Oberscheidweiler um 19 Uhr in der Brunnenstube in Oberscheidweiler. Bei der Sitzung geht es unter anderem um die zukünftige Ausrichtung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land einen gemeinsamen Friedhof in Niederscheidweiler. Außerdem stehen die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2018 sowie die Teilnahme am „Zukunfts-Check-Dorf“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich und am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf der Tagesordnung.

Der Gemeinderat Bruch tritt am heutigen Dienstag, 20. Februar, um 18 Uhr im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses in Bruch zu einer Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Forstwirtschaftsplan und der Haushaltsplan für das Jahr 2018. Außerdem stehen Bauangelegenheiten und die Teilnahme am „Zukunfts-Check-Dorf“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich und am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf der Tagesordnung.

Auch Bettenfeld will an „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen. Darüber spricht der Gemeinderat am Mittwoch, 21. Februar, um 19 Uhr in der Mosenberghalle in Bettenfeld. Außerdem stehen die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2018 auf der Tagesordnung.

Der Gemeinderat Platten trifft sich am Donnerstag, 22. Februar. Die Sitzung im Gemeindehaus in Platten beginnt um 18 Uhr. Es geht dabei unter anderem um die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018.

Ebenfalls am Donnerstag, 22. Februar, tritt der Gemeinderat Landscheid zu einer Sitzung zusammen. Die Mitglieder treffen sich um 18 Uhr im Vereinshaus in Landscheid. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Ansiedlung eines Einzelhandelsmarktes in Landscheid: Die Investoren stellen ihr Konzept vor und informieren über die Pläne.