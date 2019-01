später lesen Jagd Genossenschaft im Grünewald Teilen

Um die Jagdverpachtung von sechs Jagdbögen in Wittlich geht es in einer Genossenschaftsversammlung am Dienstag, 22. Januar, um 20 Uhr im Waldhaus Wittlich, (ehemaliges Malteser-Haus im Grünewald an der L 52).