Salmtal (red) Ein sogenannter Open Evening, ein offener Abend für alle Interessierten, ist am Freitag, 24. November, an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Salmtal. Die Besucher erwartet ab 17.30 Uhr ein Programm, in dessen Verlauf sie die Schule und Lehrer kennenlernen können.