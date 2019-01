Die 14. Weihnachts-Geschenkbaum-Aktion der Caritas-Geschäftsstelle Wittlich hat einen Erlös von 15 714 Euro erbracht. Mit diesem Spendenaufkommen konnte die Caritas-Geschäftsstelle 243 Menschen (Alleinerziehende, Alleinstehende, Familien mit Kindern, Senioren mit Niedrigrente und Flüchtlingsfamilien) eine Freude vor Weihnachten machen.

Es habe sich eine ungebrochen große und beeindruckende Spendenbereitschaft gezeigt. „Wir freuen uns sehr, dass sich über all die Jahre so viele Menschen in Form einer Spende oder mit ihrer unkomplizierten Unterstützung an dieser wichtigen Solidaritätsaktion beteiligt haben“, so Caritas-Mitarbeiterin Andrea Kien, die diese Aktion organisiert.