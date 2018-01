Geschenkbaum-Aktion bringt mehr als 17 000 Euro

Seit 13 Jahren ist sie eine feste Größe in der Weihnachtszeit geworden – die „Weihnachts-Geschenkbaum-Aktion“ der Caritas-Geschäftsstelle Wittlich. Auch dieses Mal konnten durch Spenden auf ganz konkrete Weise Familien, Alleinerziehenden, Senioren mit Niedrigrente und Flüchtlingsfamilien, eine Freude zu Weihnachten bereitet werden.

Es wurde die beeindruckende Summe von mehr als 17 000 Euro für 197 Geschenkbrief-Empfänger gespendet.

„Wir sind froh, glücklich und auch ein kleines bisschen stolz, dass sich über all die Jahre so viele Menschen in Form einer Spende oder mit ihrer unkomplizierten Unterstützung für diese wichtige Solidaritätsaktion beteiligt haben“, so Caritas-Mitarbeiterin Andrea Kien, die diese Aktion organisiert. „Allen Spendern und Unterstützern sagen wir an dieser Stelle ganz herzlich Danke. Wir konnten so zu Weihnachten etwas Freude schenken, wo Not und Sorge zu Hause sind“, sagt Frank Zenzen, Direktor des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück.

Auch für 2018 ist wieder eine Weihnachts-Geschenkbaum-Aktion geplant.

Weitere Infos und Kontakt: Caritas-Geschäftsstelle Wittlich, Kurfürstenstraße 6, Telefon 06571/9155-0.