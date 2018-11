später lesen Benefiz Geschenkbaum-Aktion geht weiter Teilen

Die Weihnachts-Geschenkbaum-Aktion des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück geht in die 14. Runde. Sie beginnt am Montag, 12. November, und endet am Montag, 10. Dezember.