Der Offene Kanal Wittlich zeigt am Dienstag zwischen 19.30 und 20.30 Uhr ein Gespräch von Helmut Krumminga mit der Moderatoren-Legende Frank Laufenberg. Helmut Krumminga ist ein deutscher Rock-Gitarrist, der unter anderem mit Wolf Maahn spielte.

Von 1999 bis 2014 war er Leadgitarrist von Bap und komponierte viele Lieder für die Band. Wiederholungen sind am Donnerstag um 10 Uhr, am Samstag um 3 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr.Der Offene Kanal ist unter anderem zu empfangen im digitalen Kabelnetz, im WebTV des OK Wittlich unter www.ok-wittlich.de