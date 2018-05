später lesen Glaube im Alltag Vom heiligen Geist erfasst FOTO: TV / Privat FOTO: TV / Privat Teilen

Twittern

Teilen



Es wird berichtet, dass die Jünger Jesu alle an einem Ort waren. Jesus war nicht mehr da. Sie fühlten sich wohl alleine gelassen. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschienen ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden und wurden begeisterte Prediger. Alle hörten und verstanden sie, wie sie von den großen Taten Gottes redeten. Das Leben der Jünger wurde in eine neue Richtung verrückt. Rainer Marmann, evangelischer Christ