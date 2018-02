später lesen Religion Ermutigen Teilen

Twittern

Teilen



Schon unbegreiflich, weder mit Händen oder dem Verstand oder den Sinnen greifbar, was Gott seinen Freunden zumutet: dem Abraham, seinen Sohn zu opfern, oder da ist der Christ Ashway in Pakistan, junger Vater einer sechsmonatigen Tochter, Besitzer einer Motorradwerkstatt. Nach der Reparatur eines Motorrads weigert sich der Kunde, die vollen Kosten zu bezahlen, verlässt das Geschäft und verbreitet das Gerücht, der Christ Ashway habe Blasphemie begangen. Der wird von einer Menge aufgebrachter Muslime zusammengeschlagen und verhaftet. „Als ich ihn zum ersten Mal im Gefängnis besuchte, wurde mir schlecht, er hatte offene Wunden am Kopf“, erinnert sich die Schwester.