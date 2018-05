Gleisarbeiten in der Nacht

Die DB Netz AG arbeitet in verschiedenen Nächten an den Bahngleisen. Das kann nach Angaben des Unternehmens nicht aufgeschoben werden.

In der Nacht zu Sonntag, 3. Juni, wird zwischen 23 und 6 Uhr morgens an den Gleisen zwischen Salmrohr und Hetzerath geschafft.

Schweiß- und Schleifarbeiten sind in der Nacht zu Sonntag, 24. Juni, bei Ürzig zwischen 0.15 und 5.50 Uhr angesagt. Ersatzschienen müssen in derselben Nacht im Bahnhof Salmrohr und im Bahnhof Wittlich eingesetzt werden. Uhrzeit: zwischen 23.30 und 6 Uhr. Ebenfalls um den Einbau von Ersatzschienen geht es in der Nacht zu Sonntag, 8, Juli, von 1.30 bis 6.10 Uhr in den Bahnhöfen Salmrohr und Hetzerath. Weitere Bauarbeiten sind in der Nacht zu Montag, 9. Juli, 23 bis 5 Uhr morgens zwischen Ürzig und Pünderich nötig. Die Anwohner werden um Verständnis gebeten.