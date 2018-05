Glückliche Gewinner beim Säubrenner-Kart-Slalom

(red) Beim 20. Wittlicher ADAC Säubrenner-Kart-Slalom des Automobil-Club Wittlich gingen 75 Fahrer an den Start. In der Klasse 1 startete Natalie Wengler für den AC-Wittlich und sicherte sich den Klassensieg. Erik Nolte belegte den fünften Platz und erhielt einen Pokal. Lara Philipps und Ella Lichter bekamen aufgrund Pylonenfehler Strafsekunden aufgerechnet, blieben dennoch mit Rang sieben und acht unter den ersten zehn. Fynn-Dag Kronenbusch sicherte sich in der Klasse 2 den ersten Platz. Er führt derzeit die Meisterschaft an. In der Klasse 3 konnte sich Nico Philipps über einen dritten Platz freuen. Tim Leyendecker erhielt den achten Platz. Robin Fischer, gestartet in der Klasse 5, musste sich durch vier Strafsekunden mit Platz 12 zufrieden geben. Bürgermeister Joachim Rodenkirch übernahm die Siegerehrung. Am Anschluss an die Veranstaltung gingen 13 Fahrer beim 1. Kart-Slalom-Senioren-Cup des Automobil-Club Wittlich an den Start. ⇥Foto: Privat