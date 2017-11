später lesen Gottesdienst: Frauen meditieren in der Kirche Teilen

Wittlich (red) Im Dekanat Wittlich sind die Ökumenischen Meditationsgottesdienste von Frauen Tradition geworden. In dieser Reihe steht der Gottesdienst am kommenden Mittwoch, 29. November, 19.30 Uhr, im Altarraum in St.