Realschule plus lädt Grundschüler zum Schnuppertag ein

(red) Die Clara-Viebig-Realschule plus in Wittlich hatte die Viertklässler der benachbarten Grundschulen zu einem Schnuppernachmittag eingeladen. Viele Kinder der umliegenden Ortschaften folgten zusammen mit ihren Eltern dieser Einladung.

Empfangen wurden sie von den Fünftklässlern der Clara-Viebig-Realschule plus. In Kleingruppen wurden die Grundschulkinder von ihnen kompetent durch die Schule geführt. In der Mensa, im Kunstraum und in der Sporthalle gab es Mitmachangebote für die jungen Gäste. Auch für das leibliche Wohl hatten die Fünftklässler und ihre Eltern gesorgt. Die Gäste lobten die entspannte und freundliche Atmosphäre in der Schule und bedankten sich für die Einladung. ⇥Foto: Thomas Neukirch