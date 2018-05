Hallenbadsaison endet am nächsten Samstag

(red) Für den Neubau des Vitelliusbads hat die Stadtverwaltung Wittlich das Büro Contra Ingenieurgesellschaft aus Bielefeld zur Beratung und Begleitung der EU-Vergaben für Architektur, Statik und Haustechnik engagiert. Das hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Zum Vormerken für die Schwimmer und Wassersportler.

Die aktuelle Hallenbadsaison im Vitelliusbad endet am kommenden Samstag, 4. Mai. Nach einer einwöchigen Schließzeit beginnt in Wittlich dann am Samstag, 12. Mai, die Freibadsaison.