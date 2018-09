später lesen Kommunalpolitik Hasborner reden über Starkregen Teilen

Der Gemeinderat Hasborn befasst sich am Donnerstag, 13. September, mit dem neuen Gemeindehaus und privat-rechtlichen Vereinbarungen in diesem Zusammenhang durch den Ortsbürgermeister. Auf der Tagesordnung stehen zudem ein Schutzkonzept gegen Starkregenereignisse, Bausachen und die Erneuerung der Kühlhalle in der Leichenhalle am Friedhof.