Heimat shoppen: Zwei Aktionen zur Premiere

Am Wochenende können Besucher der Wittlicher Innenstadt auf Entdeckungsreise gehen. Zu gewinnen gibt es auch was.

() Die Aktion „Heimat shoppen“ startet am kommenden Wochenende in Wittlich mit der Aktion „In sieben Schritten durch die Innenstadt“.

Hinter dem Titel „Heimat shoppen“ verbirgt sich eine bundesweite Initiative der regionalen Industrie- und Handelskammern (der TV berichtete). Hintergrund dazu ist, dass die gewerbliche Wirtschaft und der innerstädtische Einzelhandel mehr als nur die reine Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen leistet. So sichert sie unter anderem Arbeits- und Ausbildungsplätze. Daneben trägt das Engagement örtlicher Händler, Dienstleister und Gastronomen zur Belebung der Städte bei. Dies zeigt sich vielerorts durch die ehrenamtliche oder finanzielle Unterstützung von Schulen, Kindergärten oder Vereinen.

Ziel der Aktionstage „Heimat shoppen“ ist es daher, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister für Städte, Gemeinden und Regionen herauszustellen. Beim Kunden soll ein Bewusstsein entwickelt werden, das er durch den Einkauf vor Ort und den Besuch in der Stadt selbst mitgestaltet. Nur durch die Unterstützung und den Einkauf des lokalen Handels kann eine lebendige Innenstadt erhalten bleiben.

Das Motto der Heimat-shoppen-Aktionstage in Wittlich am Freitag und Samstag, 7. und 8. September, lautet: „Innenstadt bewegt sich!“. Passend dazu erwarten die innerstädtischen Mitglieder des Vereins Stadtmarketing Wittlich die Besucher mit zwei Aktionen. Seit dem Sommerflohmarkt und dem zeitgleichen Aktionstag der Einzelhändler haben die Kunden die Möglichkeit, sich in den Schaufenstern der Innenstadt umzuschauen und Sandstein-Schwein-Motive in mehr als 20 Schaufenstern zu zählen. Wer auf seiner Teilnehmerkarte die Anzahl der Sandstein-Schwein-Motive richtig ankreuzt, kann eines der Motive gewinnen. Die Gewinner werden an diesem Samstag um 15 Uhr in der Geschäftsstelle des Vereins ermittelt und erhalten eine Gewinnbenachrichtigung.

Die zweite Aktion des Vereins trägt den Namen „Taste it“ und wird nur nur am Freitag, 7. September, und am Samstag, 8. September, von 10 bis 15 Uhr angeboten. An beiden Tagen haben Besucher der Wittlicher Innenstadt die Gelegenheit, in sieben Schritten die Stadt kulinarisch kennenzulernen. Verschiedene Einzelhändler bieten eigene oder regionale Produkte zum Verkosten und Probieren an: die Fleischerei Illigen (Himmeroder Straße 20), Boutique Nanu (Platz an der Lieser), Genussecke (Burgstraße 44), Sport Schmitz (Burgstraße 42), Whiskyburg (Burgstraße 40), Weingut Lütticken (Schloßberg 7) und Art of Chocolate (Burgstraße 17-19).

Die Idee zur Aktion „Heimat shoppen“ entwickelte die IHK Mittlerer Niederrhein 2014. Die Anzahl der teilnehmenden Industrie- und Handelskammern hat sich seitdem vervielfacht, 2017 nahmen bereits 225 Städte mit rund 330 Initiativen teil. Der Verein Stadtmarketing Wittlich unterstützt mit seinen Aktionen damit die Initiative der IHK Trier, die „Heimat shoppen“ erstmalig in der Region initiiert.