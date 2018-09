Vor dem Himmeroder Klosterladen startet am Samstag, 22. September, 10 Uhr, die Herbst-Erleben-Wanderung des Fördervereins Kloster Himmerod. Die Tour führt entlang der Salm nach Eisenschmitt und zum Haus Bergfeld.

Von dort geht’s am Mausoleum vorbei zur Alten Prümer Straße, auf ihr - Husch- und Rodenkreuz passierend - zurück zum Kloster. Die Tour geht über etwa 15 Kilometer und dauert circa fünf Stunden. Sie wird begleitet von Kajo Schleidweiler. Am Ende ist wie immer eine Einkehr in der Kloster-Gaststätte.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Info: E-Mail: k.schleidweiler@t-online.de oder Telefon 06571/4341.